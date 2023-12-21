خسارة كبيرة للشرطة العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق نادي الرياضي اللبناني فوزاً كبيراً على نادي الشرطة العراقي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا (وصل) لكرة السلة التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، وانتهت بنتيجة 115-83 نقطة.

وأشرف على المباراة البحريني عبد الكريم محمد شفيع بينما قاد المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من البحريني محمد حسن، والعماني عصام بن ناصر، والأردني محمد إسماعيل.

وكان وفد نادي الرياضي اللبناني وصل إلى بغداد أمس الأربعاء، استعداداً لخوض لقاء اليوم.