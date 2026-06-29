خسارة قاسية لسلة العراق أمام الأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز- عمان

تلقى منتخب العراق لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، خسارة قاسية أمام نظيره الأردني بنتيجة 108-59 في مباراة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على قاعة الأمير حمزة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويواجه العراق المنتخب السوري في الثاني من تموز/ يوليو المقبل، ثم يعود لملاقاة المنتخب الأردني مجدداً في الخامس من تموز/ يوليو.

ويقود المنتخب العراقي المدرب ثامر مصطفى بمساعدة المدربين نضال غانم وجوتيار علي ضمن الجهاز الفني المشرف على إعداد الفريق للتصفيات.