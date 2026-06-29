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    • خسارة قاسية لسلة العراق أمام الأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

    خسارة قاسية لسلة العراق أمام الأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
    2026-06-29T19:20:32+00:00

    شفق نيوز- عمان

    تلقى منتخب العراق لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، خسارة قاسية أمام نظيره الأردني بنتيجة 108-59 في مباراة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

    وجرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على قاعة الأمير حمزة في المملكة الأردنية الهاشمية.

    ويواجه العراق المنتخب السوري في الثاني من تموز/ يوليو المقبل، ثم يعود لملاقاة المنتخب الأردني مجدداً في الخامس من تموز/ يوليو.

    ويقود المنتخب العراقي المدرب ثامر مصطفى بمساعدة المدربين نضال غانم وجوتيار علي ضمن الجهاز الفني المشرف على إعداد الفريق للتصفيات.

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