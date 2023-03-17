خسارة "غير متوقعة" للطلبة أمام كربلاء ودهوك يخطف 3 نقاط من حساب الديوانية

شفق نيوز/ مني فريق نادي الطلبة بخسارة غير متوقعة أمام مضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف الطلبة بخطأ دفاع كربلاء سامي هين في الدقيقة 45+2 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل لاعب كربلاء هدف التعديل بالدقيقة 56 من عمر اللقاء، وسجل كربلاء هدفاً ثانيا عن طريق سجاد حسين في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، وأضاف لاعب كربلاء زيدان عبد الجبار الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 89.

جرت المباراة في الساعة السادسة والربع مساءً في ملعب كربلاء الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي كربلاء للنقطة 24 بالمركز 13 وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 38 بالمركز الرابع.

وضمن المنافسات ذاتها في نفس التوقيت فاز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت في ملعب دهوك.

سجل دهوك هدفه في الدقيقة 38 من الشوط الاول عن طريق اللاعب يانيك زاكري، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق برنس بوكو.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 35 بالمركز السادس، وظل الديوانية بالمركز الأخير بست نقاط.