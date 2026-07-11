خسارة جديدة لسلة العراق أمام سوريا في بطولة غرب آسيا للشباب

شفق نيوز- عمان

تعرض المنتخب العراقي للشباب، يوم السبت، إلى خسارة جديدة أمام نظيره السوري ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً، المقامة في الأردن.

وخسر منتخب شباب العراق أمام سوريا بنتيجة 57-91، ليواصل سلسلة هزائمه في البطولة.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى أمام لبنان بنتيجة 91-60، والثانية أمام منتخب الأردن بنتيجة 81-63، ثم أمام فلسطين بنتيجة 84-66.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام إلى نهائيات بطولة آسيا، المقرر إقامتها في الهند.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة الأولمبية العراقية فتح تحقيق شامل على خلفية الإخفاقات التي شهدتها كرة السلة العراقية في مشاركاتها الخارجية الأخيرة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، والتي خسر خلالها المنتخب الوطني جميع مبارياته بفوارق كبيرة، ليودع المنافسات.

كما يشمل التحقيق النتائج السلبية التي حققها منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في الأردن.

وأكدت اللجنة الأولمبية، أنها لن تتهاون مع المقصرين، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل تحديد أوجه القصور الفنية والإدارية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.