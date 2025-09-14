خسارة ثقيلة لنفط البصرة أمام الكويت في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تلقى نادي نفط البصرة العراقي، مساء الأحد، خسارته الأولى في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد، بنسختها الأربعين، الجارية حالياً في دولة الكويت، وذلك أمام نادي الكويت الكويتي.

وانتهت المباراة بنتيجة 39 - 20 لصالح الفريق الكويتي، في خسارة قاسية لفريق نفط البصرة الذي ظهر بأداء متواضع أمام أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وكان الفريق العراقي قد استهل مشواره في البطولة يوم الجمعة الماضي بتعادل مثير مع نادي الطليعة السوري بنتيجة 27 - 27، في أولى مبارياته ضمن المجموعة الأولى.

وتقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون نخبة الأندية العربية في لعبة كرة اليد.

ويمثل العراق في البطولة فريقا نفط البصرة (المجموعة الأولى)، والحشد الشعبي (المجموعة الثانية).