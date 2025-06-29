خسارة ثقيلة لمنتخب سيدات العراق أمام تايلند في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز – بغداد

تعرض المنتخب العراقي للسيدات لكرة القدم، يوم الأحد، لخسارة قاسية أمام صاحب الضيافة منتخب تايلاند بنتيجة 0-7 في تصفيات كأس آسيا.

وجرت المباراة في ملعب شيانغ ماي عند الساعة 3:30 عصراً ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس آسيا لمنتخبات السيدات الجارية في مدينة شيانغ ماي التايلاندية في إطار المجموعة الثانية من الجولة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تايلند بنتيجة 3-0، وفي الشوط الثاني أضاف تايلند أربعة أهداف لينتهي اللقاء لصالحه.

يذكر ان التصنيف العالمي لمنتخب سيدات تايلند لكرة القدم هو 46، بينما تصنيف منتخب العراق 176 عالمياً.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الهندي يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب العراق للسيدات حقق الخميس الماضي، ضمن المنافسات نفسها أول فوز في تاريخه، بتغلبه على منتخب منغوليا بنتيجة 5-3، بينما تعادل في المباراة الأولى مع تيمور الشرقية بدون أهداف.