خسارة ثقيلة لمنتخب سيدات العراق أمام الهند تنهي مشوار التأهل الى كأس آسيا

شفق نيوز - بغداد/تايلاند

انهى المنتخب العراقي للسيدات، اليوم الأربعاء، مشواره في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بعد خسارته الاخيرة اليوم أمام نظيره الهندي بنتيجة 5-0 وفشله في التأهل الى النهائيات الاسيوية 2026.

وجرت المباراة ظهر اليوم على ملعب شيانغ ماي الرياضي في تايلاند.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الهند بهدفين دون مقابل لمنتخب العراق .

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب الهند 3 أهداف لينهي اللقاء لصالحه

وبنتيجة اليوم احتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من أربع مباريات خاضها أمام تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند والهند.