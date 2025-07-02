خسارة ثقيلة لمنتخب سيدات العراق أمام الهند تنهي مشوار التأهل الى كأس آسيا
شفق نيوز - بغداد/تايلاند
انهى المنتخب العراقي للسيدات، اليوم الأربعاء، مشواره في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بعد خسارته الاخيرة اليوم أمام نظيره الهندي بنتيجة 5-0 وفشله في التأهل الى النهائيات الاسيوية 2026.
وجرت المباراة ظهر اليوم على ملعب شيانغ ماي الرياضي في تايلاند.
وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الهند بهدفين دون مقابل لمنتخب العراق .
وفي الشوط الثاني أضاف منتخب الهند 3 أهداف لينهي اللقاء لصالحه
وبنتيجة اليوم احتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من أربع مباريات خاضها أمام تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند والهند.