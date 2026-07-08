خسارة ثقيلة لشباب العراق أمام إيران في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

شفق نيوز- الأردن

تلقى المنتخب العراقي للشباب لكرة السلة (تحت 18 عاماً) خسارة قاسية أمام نظيره الإيراني بنتيجة 96-29، يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.

وشهدت المباراة تفوقاً إيرانياً واضحاً على المستويين الفني والبدني، إذ فرض المنتخب الإيراني سيطرته بالكامل على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، في ظل فارق ملحوظ في الأداء الجماعي والإمكانات البدنية، لينهي المواجهة بفارق كبير في النتيجة.

وتعد هذه الخسارة الثانية توالياً للمنتخب العراقي في البطولة بعدما استهل مشواره أمس الثلاثاء بخسارة أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 91-60، بفارق 31 نقطة.

ويشارك العراق في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات إيران ولبنان وسوريا ضمن البطولة التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 7 إلى 11 تموز/ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب العام إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 18 عاماً المقرر إقامتها في الهند.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد أعلن في وقت سابق قائمة تضم 18 لاعباً لتمثيل منتخب الشباب في منافسات البطولة، أملاً في تحقيق نتائج تؤهله إلى النهائيات الآسيوية.