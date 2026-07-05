خسارة "ثقيلة" لسلة العراق أمام الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز- الأردن

اختتم المنتخب العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، مبارياته في النافذة الثالثة من الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بخسارة ثقيلة أمام منتخب الأردن.

وحقق منتخب الأردن فوزاً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 106-67 نقطة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027.

وجرت المباراة في قاعة الارينا في مدينة الحسين للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان منتخب العراق تعرض لخسارة ثانية ضمن المنافسات ذاتها أمام نظيره السوري بفارق عشر نقاط وبنتيجة 91-81 نقطة.