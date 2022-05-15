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خسارة ثانية لممثل الطائرة العراقية في بطولة الأندية الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-15T08:37:46+0000
خسارة ثانية لممثل الطائرة العراقية في بطولة الأندية الآسيوية

شفق نيوز/ تلقى نادي غاز الجنوب العراقي، يوم الأحد، الخسارة الثانية ضمن بطولة الاندية الاسيوية للكرة الطائرة امام نادي ناخون راتشاسيما التايلندي بثلاثة أشواط لواحد.

وانتهت المباراة بواقع (25-22 ، 17-25 ، 22-25 ، 22-25). وكان فريق غاز الجنوب خسر أمس مباراته الاولى ضمن المنافسات ذاتها أمام بيكان الإيراني بنتيجة 3-0 أشواط.

ويخوض فريق نادي اربيل مباراته الثانية اليوم في البطولة الاسيوية اذ سيلاعب نادي تاراز الكازاخستاني.

وكان فريق أربيل خسر لقاءه الأول في دوري أبطال آسيا بثلاثة أشواط دون رد أمام منافسه شهداب الإيراني وكانت الأشواط على النحو الآتي ، ( 16-25) و(25-18) و ( 25-20).

ويمثل العراق في البطولة الاسيوية للاندية الابطال ناديا غاز الجنوب واربيل.

وتتواصل منافسات البطولة في إيران للمدة من 14 - 20 أيار بمشاركة ابطال الاندية الاسيوية بالكرة الطائرة.

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