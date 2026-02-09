خسارة ثالثة لسيدات غاز الشمال العراقي في البطولة العربية لأندية كرة السلة

شفق نيوز- دبي

خسر فريق غاز الشمال العراقي للسيدات، مساء اليوم الاثنين، أمام فريق الأمل التونسي، ضمن منافسات البطولة العربية للاندية للسيدات لكرة السلة المقامة في الإمارات.

وجاءت خسارة سيدات غاز الشمال بفارق 22 نقطة وبنتيجة 76 - 54 نقطة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز على فريق الأمل التونسي لتكون خسارته الثالثة في البطولة العربية مقابل تحقيق فوزين لممثل الوطن.

وكان فريق نادي غاز الشمال العراقي للسيدات، يوم الأحد الماضي، أمام نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 79–62 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة الجارية حالياً في دولة الإمارات.

وكان غاز الشمال قد خسر أمام نادي الفحيص الأردني، بطل النسخ السابقة من هذه البطولة بنتيجة 93–60 بعد مواجهة قوية بين الفريقين.

وشهد أول انتصار لغاز الشمال على نادي الحالة البحريني بنتيجة 68 - 55، وفاز في ثاني مواجهات ضمن البطولة على نادي خورفكان الإماراتي صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 71–81.