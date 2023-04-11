خسارة "الأنيق" تطيح بالزلفاني وتأتي بخلف

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الطلبة عن موافقتها على استقالة المدرب التونسي يامن الزلفاني، بعد نتائج غير مرضية لـ"الانيق" في الدوري الممتاز .

وقدم المدرب التونسي يامن الزلفاني استقالته الرسمية لادارة الطلبة والاعتذار عن الاستمرار من تدريب الفريق بعد سوء نتائج "الأنيق" في الدوري الممتاز .

وسمت ادارة نادي الطلبة المدرب احمد خلف لقيادة الفريق لما تبقى من الموسم الكروي الممتاز .

وكان الطلبة تلقى خسارة اخيرة من نفط ميسان بالجولة 23 بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق نادي الطلبة بعد انتهاء الجولة 23 المركز الخامس برصيد 39 نقطة .