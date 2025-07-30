آخر تطورات سوق الانتقالات في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أكملت إدارة نادي النفط، تعاقداتها مع المحترفين الستة لتمثيل فريقها الكروي للموسم 2025-2026.

وتألف المحترفون من الوافد الجديد أغستين كوي، وهو مهاجم نيجيري قادماً من نادي هانوي الفيتنامي، بينما جددت إدارة النادي عقود محترفيها الخمسة وهم أمادو موتاري، لاعب الجناح من النيجر، ولاعب الوسط سامي هين من بوركينا فاسو، ومحمد سادات، لاعب الارتكاز من غانا، وجويل تشوف، المدافع الكاميروني، وسامسون دير، المدافع النيجيري.

وفي خطوة لتعزيز صفوف الفريق، تعاقدت الإدارة مع حارس المنتخب الأولمبي حسين علي، (جولي) لينضم إلى كتيبة النفط قادماً من فريق أربيل.

من جهة أخرى، وقّعت إدارة نادي الكهرباء كشوفات عقد المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس، قادماً من نادي الشرطة العراقي لتمثيل الفريق لموسم واحد.

كما وقّع المهاجم السنغالي الحاج مالك، على أوراق انضمامه لنادي نفط ميسان، قادماً من النهضة العُماني، وذلك لموسم واحد.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة نادي دهوك عن تجديد عقد اللاعب سيابند عكيد، بعد تجديد عقد اللبناني كريم درويش لموسم آخر.

فيما تعاقدت إدارة نادي الطلبة مع اللاعب محمد مزهر، بشكل رسمي، لضمه إلى صفوف "الأنيق" للموسم المقبل قادماً من نادي الكرمة.

وفي تطور آخر، يفاوض وفد من إدارة نادي الشرطة، نادي العربي القطري بالعاصمة الدوحة، من أجل ضم نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات، وإتمام التعاقد معه هناك في حال التوصل إلى اتفاق.

وقدمت إدارة نادي القوة الجوية المدرب العُماني رشيد جابر، مدرباً لفريقها الكروي رسمياً، خلفاً للمقال علي عبد الجبار، وسيقود المدرب العُماني فريق “الصقور” لموسم كروي واحد. ومن أبرز إنجازات المدرب رشيد جابر: الفوز بالدوري العُماني موسم 1998-1999 مع نادي ظفار، وكأس السلطان قابوس عام 1999 مع نادي ظفار، وعام 2000 مع نادي النصر، إلى جانب تحقيقه لقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2022 مع نادي السيب، وبلوغه نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 مع منتخب عُمان.