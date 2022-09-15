آخر الواصلين .. امانة بغداد ينجو من "المقصلة" بإنجازه متطلبات التراخيص

شفق نيوز / أعلن نادي امانة بغداد، اليوم الخميس، اكماله متطلبات التراخيص الاسيوية المطلوبة بإشراف مباشر من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال نادي أمانة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم إكمال جميع الملاحظات من متطلبات التراخيص التي تمّ إبلاغُ النادي بها من قبل لجنةِ التراخيص"

وأضاف النادي أن المتطلبات شملت: إكمال عقد تأجير ملعب المدينة، وإجازة تأسيس النادي، وتصديق الحسابات الختامية للسنة الماضيّة من قبل مراقب حسابات مستقل، وكتاب من أمن الملاعب لتأمين المباريات، النظام الداخلي للنادي".

وتابع البيان أن "لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قد زارت مقرّ نادي أمانة بغداد، في إطارِ الجولات الدوريّة التي تقوم بها لتفقدِ التراخيص الآسيويّة في الأندية وسجلت الملاحظات أعلاه".

وكانت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي اعلنت ، امس الاربعاء، انه لا يوجد تمديد او تأجيل للمدة التي حُددت لإنجاز الفرق لشروط التراخيص التي تنتهي اليوم الخميس، فيما كشفت عن مدة لتقديم الطعون والاستئناف تبدأ يوم غد الجمعة وتستمر خمسة أيام.