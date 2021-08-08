خروقات بـ"خليجي-21" تبعد مرشحين لعضوية اتحاد الكرة العراقي

دشفق نيوز / كشفت مصادر مطلعة في الهيئة التطبيعية، يوم الأحد، عن أسباب إبعاد عدد من المرشحين لعضوية اتحاد الكرة العراقي، فيما أشارت إلى تسببهم بخروقات مالية رافقت الوفد المشارك ببطولة خليجي 21 في البحرين.

أحد المصادر أبلغ وكالة شفق نيوز، بـ"استبعاد المرشحين لعضوية اتحاد الكرة، (علي جبار) عن منصب النائب الأول لانتخابات اتحاد الكرة، و(كامل زغير) و(نعيم صدام) و(يحيى زغير) لعضوية الاتحاد، بالإضافة إلى إبعاد (فراس بحر العلوم) و(كوفند عبد الخالق) و(محمد ناصر شكرون) و(حسين العنكوشي) و(خليل ياسين) و(عماد فاهم) لأسباب مختلفة".

وأشار المصدر، إلى أن "ثلاثة مرشحين أرسلت أسماؤهم للأدلة الجنائية للنظر بسلامة أوراقهم ومدى أحقيتهم بالدخول في الانتخابات وهم (علي جبار، كامل زغير، ونعيم صدام)".

في المقابل، أبدى المرشح لعضوية اتحاد الكرة، خليل ياسين، ضمن الأسماء المبعدة، استغرابه من القرار، بالقول "لا توجد أي نقص بأوراقي الرسمية، فهمي كاملة وحسب القانون".

وأكد ياسين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عدم تبليغه بقرار إبعاده حتى الآن، رغم تبليغ عدد من الأسماء المذكورة، مرجحاً أن يكون هناك سوء فهم بشأن ترشحه سهواً.