"خروقات خطيرة".. طعن مرتقب يهز انتخابات اتحاد الكرة العراقي

كشف القانوني طارق الشرع، يوم الاثنين، عن تحركات قانونية يقودها الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد التي أسفرت عن فوز يونس محمود.

وقال الشرع، لوكالة شفق نيوز، إن "عدنان درجال شكّل لجنة من المحامين من داخل وخارج العراق لمتابعة القضية، واللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الاستئنافية، على أن يتم لاحقاً تقديم شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".

واعتبر أن "قضية وجود خروقات في الانتخابات محسومة لصالح درجال بنسبة 100%، وسيتم إلغاء النتائج"، على حد تعبيره، مضيفاً أن الانتخابات "رافقتها خروقات خطيرة جداً، وهناك مستمسكات خطية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وأوضح أن أبرز الخروقات تتمثل في عدم أحقية بعض الاتحادات بالتصويت، إضافة إلى أن اللجنة الانتخابية – بحسب قوله – "غير مكتملة النصاب"، مشيراً إلى وجود عضو دون سن الثلاثين، وعدم انتخاب عضوين احتياط، ما يجعلها "مكونة من ثلاثة أشخاص فقط، خلافاً للقانون الذي ينص على رئيس ونائب وعضو وعضوين احتياط".

ورأى الشرع أن هذا الاتحاد "لن يستمر أكثر من سنة واحدة"، مؤكداً أنه سيكشف لاحقاً "ملفات خطيرة قد تقود بعض الشخصيات إلى المساءلة"، على حد تعبيره.

واليوم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر موقعه الرسمي الهيكل الإداري الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد بـ38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً لعدنان درجال، وصوت واحد لأياد بنيان، في انتخابات جرت يوم السبت الماضي، ما يعكس اعترافاً دولياً بالقيادة الجديدة.