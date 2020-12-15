ختام نهائي بطولة "التك بول".. وهذه هي النتائج (صور)

شفق نيوز/ اختتمت في بغداد يوم الثلاثاء نهائي بطولة العراق لتنس كرة القدم "التك بول".

واسفرت النتائج لفعالية الزوجي التي شارك فيها 12 فريقا من مختلف محافظات العراق تقسمت على ثلاث مجموعات، عن حصول نادي الميناء في فعالية الزوجي على المركز الأول، والوجيهية ثانيا، والمركز الثالث مشترك ما بين فريقي الصناعات الكهربائية ومصافي الشمال.

كما حصل نادي الصناعات الكهربائية على المركز الأول في فعالية الفردي، وبلدية البصرة ثانيا، والثالث مشترك ما بين فريقي الطوز ومصافي الشمال.

وقاد البطولة المحاضر والحكم الدولي في تنس كرة القدم اسعد الساعدي.