ختام ناري للجولة الثانية من دوري نجوم العراق.. ديربي العاصمة يتصدر المشهد

شفق نيوز- بغداد

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يتصدرها ديربي العاصمة بين الزوراء والطلبة.

وتبدأ المباريات عند الساعة 6:00 مساءً، حيث يلتقي فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق الموصل على ملعب الساحر أحمد راضي، بينما يواجه فريق الشرطة ضيفه فريق دهوك على ملعب الفيحاء في البصرة.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم دخول ملعب الشرطة في أعمال صيانة، وحصول النادي على موافقة وزارة الشباب والرياضة لاعتماد ملعب الفيحاء كملعب افتراضي له، ما استدعى نقل المباراة من بغداد إلى البصرة.

وتقام مباراتان أخريان عند الساعة 8:30 مساءً، حيث يلتقي الغراف مع فريق الكهرباء على ملعب الناصرية، بينما يستضيف الزوراء فريق الطلبة في الديربي المرتقب على ملعبه.

وفي سياق متصل، قررت إدارة نادي الناصرية السماح بدخول الجمهور مجاناً لحضور مباراة الغراف والكهرباء التي ستقام على ملعب الناصرية الدولي.