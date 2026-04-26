ختام ناجح لبطولة التنس للسيدات في دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

اختتمت في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الأحد، بطولة المتقدمات للتنس بمشاركة واسعة للاعبات اندية العراق.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة شهدت تنافساً قويا بين لاعبات العراق من حيث المستوى الفني المتميز الذي قدمته المشاركات ، مؤكداً على التطور الملحوظ في اداء سيدات اللعبة.

وأضاف العكيلي، أن نتائج البطولة اسفرت عن تتويج اللاعبة لارا أفدال بالمركز الاول، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة زلال سعيد ، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة هانا أفدال.

واعرب رئيس الاتحاد، عن شكره وتقديره لحكومة ومحافظة ونادي دهوك على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز، الذي عكس صورة مشرفة للعبة في المحافظة.

