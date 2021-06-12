ختام منافسات بطولة أندية العراق بالسباحة.. وهذه هي النتائج

شفق نيوز/ جرت يوم السبت المنافسات الختامية لبطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية في مسبح الشعب المغلق ببغداد.

وأحرز نادي الجيش الرياضي المركز الأول، فيما حل نادي غاز الشمال ثانيا، ونادي السلام ثالثا لفئة دون 12 عاماً.

وفي سباقات فئة ( 13 - 15 سنة) أحرز سباحو نادي الشرطة الرياضي المركز الاول، وجاء نادي الجيش الرياضي ثانيا، ثم نادي دجلة الجامعة ثالثا.

وفي منافسات فئة ( 16 - 18 سنة ) احرز نادي الجيش الرياضي المركز الاول، وجاء في المركز الثاني نادي الحشد الرياضي، في حين احرز نادي الشرطة الرياضي المركز الثالث.

ولفئة المتقدمين احرز نادي الجيش المركز الاول، وكان المركز الثاني من نصيب نادي الشرطة، فيما جاء نادي الحشد الرياضي في المركز الثالث.