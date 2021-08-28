ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

شفق نيوز/ عزز المنتخب العراقي بالقوة البدنية مكانته العالمية في لعبة القوة البدنية في اليوم الأخير لبطولة العالم المقامة حالياً في رومانيا من خلال تحقيق مراكز متقدمة في الأوزان المنافسة في هذا السباق.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي صلاح فتاح مبارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن لاعب المنتخب الوطني بالقوة البدنية زين العابدين علي حقق المركز الثاني عالميا ضمن وزن 120 كغم لفئة الناشئين بعد أن أحرز أربعة ميداليات فضية في فعاليات اللعبة وهي الدبني والبنج بريس والسحب وبذلك حصل على ميدالية المجموع النهائي.

وأضاف مبارك؛ فيما حقق زميله اللاعب أمير إسماعيل وسام برونزي واحد خلال رفعة السحب (الديد لفت) ضمن وزن 120 لفئة الشباب.

وأوضح أن اللاعب مصطفى محمد يحيى حقق المركز الثاني عالمياً بعد إحرازه ثلاث ميداليات فضية بفعاليات الدبني والسحب والمجموع ضمن وزن +120 لفئة الناشئين.

يذكر أن اليوم السبت هو اليوم الأخير للبطولة ووفق نتائج اليوم فقد رفع العراق رصيده من الميداليات إلى تسعة وثلاثين ميدالية متنوعة.