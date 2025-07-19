ختام كأس العراق يحسم مشاركات الأندية في بطولات آسيا والخليج والسوبر العراقي

شفق نيوز- بغداد

بعد تتويج نادي دهوك بلقب كأس العراق أمام زاخو في مباراة حافلة وكبيرة أقيمت ليلة أمس على أديم ملعب الشعب وسط بغداد، تم حسم مشاركات الأندية العراقية، في الاستحقاقات الآسيوية والخليجية وكذلك كأس السوبر العراقي.

وسيمثل نادي الزوراء، الذي حل في المركز الثاني بدوري نجوم العراق، في دوري أبطال آسيا 2، وذلك لعدم حصول نادي دهوك على الرخصة الآسيوية، والذي كان من المفترض مشاركته كونه بطل الكأس حسب النظام الآسيوي.

وبهذا سيتم إضافة شعار نادي الزوراء العراقي بدلا من دهوك في اللوحة الآسيوية بعد تأهله إلى دوري أبطال آسيا 2.

بينما حسم فريق زاخو الذي كان سيشارك بدلا من الزوراء، في حال فوزه بلقب الكأس كونه ناد مرخص آسيوياً، مشاركته بطولة الاندية الخليجية.

وكان فريق نادي الشرطة، قد حسم مشاركته مبكراً في بطولة أبطال آسيا للنخبة، بعد حسم دوري نجوم العراق.

اما الفرق التي حسمت مشاركتها في كأس السوبر العراقي، فبحسب نظام كأس السوبر التي ستشارك فيها 6 أندية، فإن المجموعة الأولى تضم بطل الدوري وهو نادي الشرطة ووصيف الكأس زاخو، وثالث الدوري وهو نادي زاخو أيضاً والذي ضمن مشاركته، وبهذا ستكون هنا المشاركة للرابع وهو نادي الطلبة.

أما المجموعة الثانية فتضم بطل الكأس وهو فريق دهوك ووصيف الدوري وهو فريق الزوراء ورابع الدوري الذي هو الطلبة وسيكون بدلاً عنه خامس الدوري القوة الجوية بعد أن حجز الطلبة مقعداً له.