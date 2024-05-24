ختام دوري النخبة لكرة اليد.. الكرخ يتوج بطلاً والحشد الشعبي وصيفاً

شفق نيوز/ فاز فريق الكرخ، يوم الجمعة، على فريق الشرطة، بنتيجة 24-23 هدفاً في مباراة حاسمة حددت صاحبي المركزين الثاني والثالث التي حُصرت بين الحشد الشعبي والشرطة.

وكان فريق الكرخ حسم التتويج باللقب قبل جولة من انتهاء دوري النخبة ورفع رصيده للنقطة 57.

وبعد فوز الكرخ على الشرطة يكون قد حصل الحشد الشعبي على المركز الثاني برصيد 49 نقطة بينما حل فريق الشرطة ثالثاً برصيد 46 نقطة.

فيما هبط فريقا الطلبة الذي حل بالمركز الاخير وفريق ديالى المنسحب من الدوري ليكون رسمياً من الهابطين.