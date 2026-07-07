ختام ثمن نهائي المونديال.. مصر تتحدى الأرجنتين وسويسرا تواجه كولومبيا

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى ختام منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026، بإقامة مواجهتين مرتقبتين ستحددان هوية آخر منتخبين يكملان عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الأولى، يصطدم المنتخب المصري بنظيره الأرجنتيني على أرضية ملعب "مرسيدس-بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ في مواجهة يسعى من خلالها "راقصو التانغو" إلى تأكيد ترشيحهم للمنافسة على اللقب العالمي، فيما يطمح "الفراعنة" إلى تفجير مفاجأة مدوية وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي منتخبا سويسرا وكولومبيا على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يتسم بالتكافؤ بين منتخبين قدما مستويات لافتة منذ انطلاق البطولة.

وكانت منتخبات المغرب، فرنسا، النرويج، إنجلترا، إسبانيا، وبلجيكا قد حجزت مقاعدها مسبقاً في الدور ربع النهائي، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهتا اليوم لإسدال الستار رسمياً على منافسات هذا الدور.