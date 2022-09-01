ختام بطولة إقليم كوردستان بالشطرنج الكلاسيك( ZONE TWO) لعام 2022

شفق نيوز/ اختتمت بطولة المنطقة الشمالية الكوردستانية بالشطرنج الكلاسيك لعام 2022 في مقر نادي "خانزاد" التخصصي للشطرنج في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق(ZONE TWO) بمشاركة 29 لاعبا ولاعبة يمثلون محافظات أربيل و السليمانية و دهوك و كركوك.

وأحرز ذهبية المنافسة اللاعب ديار جزا بكر برصيد 8 نقاط، وجاء بالمركز الثاني اللاعب ريباز ناصر جمال برصيد 6.5 نقطة، وحل ثالثاً اللاعب مازن أدهم توفيق بذات الرصيد، أما المركز الرابع فكان من نصيب اللاعب بهمن عمر حمه أيضاً يحمل نفس الرصيد، وجاء خامساً اللاعب رواز عمر حمه والذي يملك 6 نقاط.

جرت البطولة وفق النظام السويسري وبواقع 9 جولات وبزمن قدره 70 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة تراكمياً حسب نظام فيشر.

ومن الجدير بالذكر التنويه إلى إن منافسات البطولة قد تم بثها بشكل مباشر "اون لاين" وعلى مختلف المواقع الإلكترونية وبإشراف الحكم الدولي عبدالعزيز أسود، ومشرف البطولة أسعد إسماعيل توفيق.

ويتألف حكام البطولة من: الحكم الدولي ازاد صابر حسين، والحكم الوطني بيشتوان احمد.