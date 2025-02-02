ختام بطولة تنس العراق بتصدر 3 لاعبات استعداداً لـ"ديفيز كاب"

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بطولة العراق للمصنفات لفئة تحت 16 سنة.

وقال رئيس اتحاد التنس العراقي، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة أقيمت للمصنفات وعددهن 7 لاعبات تأهلن لدرجة التصنيف بعد منافسات أقيمت للاعبات العراق مؤخراً.

وأضاف العكيلي، أن المنافسات أقيمت في دهوك بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي هناك، وقد أسفرت نتائج البطولة عن حصول اللاعبة (هانا افدال) على المركز الأول، وجاءت اللاعبة (كارين اليك) بالمركز الثاني، بينما حصلت اللاعبة (حوراء منير) على المركز الثالث.

وأشار الى أن اختيار لاعبات المنتخب تأتي استعداداً لبطولة "ديفيز كاب" المقررة إقامتها في ماليزيا شهر آذار/مارس المقبل.

وبين العكيلي، أن البطولة جرت منافساتها بإشراف الاتحاد العراقي بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في دهوك، وكان التنظيم على مستوى عالٍ من حيث تهيئة ملاعب التنس والإقامة والنقل.