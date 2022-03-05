ختام بطولة اندية العراق بالجوجيتسو استعدادا لبطولة اسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش، مساء اليوم السبت، عن اختتام بطولة أندية العراق للشباب والمتقدمين للجوجيتسو.

وقال رئيس الاتحاد مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة اقيمت على قاعة اتحاد المصارعة في مجمع ملعب الشعب الدولي ببغداد لفئتي الشباب والمتقدمين بمشاركة 15 نادياً عراقياً.

وبين ان الهدف من إقامة البطولة هو اختيار الفائزين الاوائل لتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية المقبلة واولها بطولة آسيا للجوجيتسو التي ستقام في البحرين للفترة من 27 اذار/ مايس الجاري لغاية من الاول نيسان/ ابريل المقبل.

واضاف ان نتائج الفرق لفعالية مصارعة الكوراش للمتقدمين، اسفرت عن تتويج، نادي المصافي اولا، ونادي الشباب ثانياً، ومنتدى الشعلة ثالثاً، وفي فعالية مصارعة الكوراش للشباب، نادي الشعلة اولاً، ونادي الشباب ثانياً، ونادي المصافي ثالثاً.

وأشار حسن الى انه في فعالية الجوجيتسو (دو سستم) فاز نادي الحدود اولاً، ونادي الشباب ثانياً، ونادي الشعلة ثالثاً، وفعالية الجوجيتسو (شو سستم) توج نادي الشباب أولاً، ونادي الحدود ثانياً، ومنتدى الشعلة ثالثاً.