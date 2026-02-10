ختام بطولة المتقدمين للرجال بالتنس ومغترب عراقي يتوج بالمركز الأول

شفق نيوز- بغداد

اختتمت في بغداد، يوم الثلاثاء، بطولة المتقدمين للرجال بالتنس، التي جرت أحداثها في مجمع ملاعب الشعب الدولي.

وقال رئيس الاتحاد، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة أُقيمت لاختيار المنتخب الوطني الأول للرجال، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المزمع إقامتها في شهر تشرين الأول من العام الحالي في اليابان.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن حصول اللاعب المغترب من أستراليا ديفيد سالم، على المركز الأول، فيما جاء المغترب أمين عباس، من سويسرا في المركز الثاني، بينما حل لاعب المنتخب العراقي محمد هاشم، ثالثاً، وجاء لاعب المنتخب العراقي ئاكام دلزار في المركز الرابع.

وأشار العكيلي، إلى أن الاتحاد وزّع، في ختام البطولة، الجوائز على اللاعبين الحاصلين على المراكز الثمانية الأولى.