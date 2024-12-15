ختام بطولة العراق للتايكواندو.. الشرطة يتوج أولاً للرجال وغاز الشمال للسيدات

شفق نيوز/ اختتمت مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة أندية العراق بالتايكواندو للمتقدمين، لكل الجنسين، والتي انطلقت منافساتها يوم أمس السبت، في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد.

وقال عضو اتحاد التايكواندو فالح ناعم، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مشاركة 305 لاعباً ولاعبة يمثلون 68 نادياً من مختلف محافظات العراق".

واشار إلى أن "منافسات السيدات أسفرت عن تتويج فريق غاز الشمال بالمركز الأول، وجاء نادي بروسك ثانيا، بينما حل نادي آلا بالمركز الثالث".

واضاف ان "منافسات الرجال أسفرت عن تتويج نادي الشرطة بالمركز الأول، وحل نادي الحشد الشعبي ثانياً، بينما جاء نادي أمانة بغداد بالمركز الثالث".

وأكد أن "البطولة كانت على مستوى فني عالي و أفرزت مواهب واعدة من اللاعبين واللاعبات الذين سيأخذون مكانهم في المنتخب الوطني لما قدموه من مستويات متميزة خلال مواجهات البطولة".