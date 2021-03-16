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ختام الجولة 24 من الدوري الممتاز .. أربع مواجهات هذه مواعيدها

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-16T08:08:50+0000
ختام الجولة 24 من الدوري الممتاز .. أربع مواجهات هذه مواعيدها

شفق نيوز / تختتم الجولة 24 من دوري الكرة الممتاز، يوم الثلاثاء، بأربع مباريات، أبرزها مواجهتي أربيل ونفط الوسط، والزوراء والحدود.

في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، يضيف ملعب (فرانسو حريري) مباراة أربيل وضيفه نفط الوسط، لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

وفي الساعة الثانية ظهرا، سيحتضن ملعب نادي الصناعة الرياضي مباراة فريق الصناعات الكهربائية وضيفه فريق الكهرباء.

وسيكون ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مسرحاً للقاء فريق الزوراء وضيفه فريق الحدود.

ويختتم فريقا نفط ميسان وضيفه النجف مباريات الجولة 24، بلقاء يجمعهما على ملعب ميسان الدولي في الساعة السادسة مساءً .

وينفرد فريق القوة الجوية بالصدارة برصيد 53 نقطة بعد انتهاء الجولة 24، مبتعداً عن أقرب منافسيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط.

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