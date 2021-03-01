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ختام الجولة 21 من الدوري الممتاز: خمس مواجهات أبرزها ديربي كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-01T05:21:09+0000
ختام الجولة 21 من الدوري الممتاز: خمس مواجهات أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المواجهة الاولى تجمع فريق نادي الحدود وضيفه فريق نادي الكهرباء، فيما يضيف ملعب زاخو ديربي إقليم كوردستان فريق نادي زاخو وضيفه فريق نادي اربيل.

في حين؛ يلاقي فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي الشرطة، وسيكون ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصراً مسرحاً للقاء فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي نفط البصرة، وتختتم منافسات الجولة في الساعة السادسة مساءً بلقاء فريق نادي الميناء وضيفه فريق نادي السماوة.

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