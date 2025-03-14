ختام الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق بثلاث مواجهات مثيرة

شفق نيوز/ تختتم يوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات قوية في بغداد والرمادي، حيث تسعى الفرق لتحقيق نتائج إيجابية تعزز مواقعها في جدول الترتيب.

في أولى المواجهات، يستضيف القوة الجوية نظيره الكرخ على ملعب الشعب الدولي في الساعة الـ 9:15 مساءً، في لقاء يتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة، إذ يطمح كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وتحسين مركزيهما في الدوري.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي الكرمة مع نفط البصرة على ملعب الرمادي، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، بينما يأمل الفريق الضيف في العودة بنتيجة إيجابية تخرجه من دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

وتُختتم الجولة بمواجهة تجمع الطلبة مع نوروز على ملعب المدينة الدولي في بغداد عند الساعة الـ 11:30 مساءً، ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب وتعويض الإخفاقات التي تعرضا لها في الجولات الماضية.