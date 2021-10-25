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ختام الجولة السادسة غدا.. 5 مواجهات في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T11:51:15+0000
ختام الجولة السادسة غدا.. 5 مواجهات في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تجري يوم غدٍ الثلاثاء، خمس مواجهات في ختام الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز ثلاث منها في الساعة الثالثة عصرا.

ويلتقي في المباراة الاولى على ملعب زاخو فريقا نادي زاخو وضيفه نادي النجف، فيما يلتقي في الثانية فريقا نفط ميسان وضيفه نادي سامراء على ملعب ميسان الدولي.

أما على ملعب الفيحاء في البصرة؛ يواجه فريق نفط البصرة ضيفه فريق نادي الديوانية، ففي الساعة الخامسة والربع  يضيف ملعب فرانسو حريري مباراة واحدة تجمع فريقا اصحاب الارض نادي اربيل وضيفه نادي الطلبة.

ويختم فريقا نادي الميناء وضيفه نادي القوة الجوية منافسات الجولة السادسة بلقاء يضيفه ملعب الفيحاء بالبصرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز تقام بحضور جماهيري بنسبة 30% بعد ان وافقت خلية الازمة ولجنة الصحة والسلامة بدخول الجمهور بالنسبة المذكورة بعد توقف الحضور الجماهيري للملاعب منذ تفشي جائحة كورونا للعراق وباقي دول العالم.

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