خبير يحدد الحل الوحيد والمنقذ للكرة العراقية

شفق نيوز/ حدد مدير مركز المواهب الكروية شامل كامل، يوم الأربعاء، الحل الوحيد والمنقذ للكرة العراقية.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن "تدني مستوى المنتخبات الوطنية من جيل لآخر سببه عدم بناء اسس صحيحة حقيقية مستقبلية لجيل يكون رافداً لمنتخباتنا الوطنية".

ورأى أن "مشروعنا الذي تبنيناه بدعم واهتمام من قبل وزير الشباب عدنان درجال سيكون المنقذ الوحيد لكرتنا"، مردفا بالقول ان "هذا لايتحقق الا بعد البدء الحقيقي والالتزام بهذا المشروع المهم الذي سيكون الوحيد لانقاذ الكرة العراقية".

وتابع كامل، "لقد وضعنا أُسساً صحيحة للمشروع واي توقف ليس من صالحنا ولابد أن نخطو بخطوات سريعة إلى الأمام وعدم الانتظار".

وبين ان "هدفنا وشغلنا الشاغل ان ينجح المشروع ولا يفشل، فالمهم هو ان لانفكر بالمستقبل فقط لكن لابد من العمل في الحاضر بشكل مهني صحيح".

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والخبير الكروي شامل كامل قد وضعا حجر اساس مركز الموهبة الكروية لبناء جيل قادر لبلوغ كأس العالم .