خبير ومدرب كروي: دوريات كوردستان أكثر تنظيماً من "نجوم العراق"

شفق نيوز/ رأى الخبير الكروي والمدرب كاظم الربيعي، يوم الاثنين، أن الدوريات الكوردستانية أكثر تنظيماً من دوري نجوم العراق.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدوريات التي تقام في إقليم كوردستان أكثر تنظيما من دوري نجوم العراق، وتحظى المواهب والملاعب هناك باهتمام كبير".

وأضاف أن "هناك تنافساً مستمراً من قبل الفرق الكوردستانية مع الفرق البغدادية القوية والمحافظات الأخرى، رغم فارق التكاليف التي تكون أقل لكن بجودة أعلى".

وتابع الربيعي، حديثه بالقول: "نرى المحترفين في دوري نجوم العراق، الذين يتم التعاقد معهم أحياناً على دكة البدلاء، وهذا يعني أن لا فائدة ولا استفادة من تواجدهم بهذه الطريقة".