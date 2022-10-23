خبير كروي يهاجم درجال: وعود اتحاد الكرة لا تتحقق

شفق نيوز/ انتقد الخبير الكروي احمد عباس يوم الاحد، اتحاد الكرة العراقي، فيما اشار الى ان العراق لا يملك حالياً منتخبا وطنيا بالمعنى المعروف.

وقال عباس الذي شغل مناصب مهمة بالاتحاد سنوات طويلة ويعد عراب اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ إن "للمرة الاولى أجد أن اتحاداً جعل المنتخب الوطني والمعنيين يعيشون بوعود حول استقدام مدرب أجنبي لهذا المنتخب، وان التصريحات والوعود التي أطلقها اصحاب القرار في الاتحاد حول هذا الموضوع كثيرة ولكن لم نلمس تنفيذاً لتلك الوعود لحد الآن على أقل تقدير".

واضاف عباس؛ ان "المنتخب الوطني هو الوسيلة التي تسعد هذا الشعب ويجب أن يعمل الاتحاد على إعداده بما يليق بتاريخه وانجازاته".

واشار الى ان للمنتخب الوطني العراقي استحقاقاتٍ قريبة سواء مباريات ودية أو رسمية فيجب أن يقوم الاتحاد بما يتوجب عليه في هذه المرحلة بالعمل و ليس بالوعود.

وبشان تسمية المدرب المقبل للمنتخب، قال عباس: "انا مازلت على رأيي و يقيني بأن المدرب الوطني هو أفضل الخيارات وخاصة في هذه الظروف والمعطيات التي يمر بها المنتخب الوطني لأن أهل مكة ادرى بشعابها ولدينا العديد من المدربين العراقيين الذين استطاعوا من تحقيق الانجازات العديدة للكرة العراقية".