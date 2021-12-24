خبير كروي يستغرب تسمية مدربي لياقة للمنتخب العراقي

شفق نيوز / أبدى الخبير الكروي العراقي، عبد الإله عبد الحميد، يوم الجمعة، استغرابه من تمسك مدرب المنتخب الوطني، زيليكو بيتروفيتش، بخدمات معد اللياقة البدنية المونتينغري فلاديمير كرونيتش.

وقال عبد الحميد، لوكالة شفق نيوز، إن "إصرار مدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش على بقاء مدرب اللياقة البدنية قرار غريب ولاسيما ان الاخير كان غير مقنع بأدائه".

وأضاف أن "تسمية مدرب ثان للياقة البدنية قرار غير صحيح، لأن تجمع المنتخب لمدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام لا يستحق مدربين اثنين للياقة".

وتابع عبد الحميد، أن "الجانب اللياقي مهم جدا للاعبين ووجود مدرب لياقة على مستوى عال لا بد أن يكون من خلال التجمع الطويل للاستفادة من الجرعات التدريبية".

وبين أن "بيتروفيتش كان يقود الفريق بشكل غير مباشر حتى في وقت المدرب ادفوكات وهذا جانب مهم بخصوص الاستقرار الفني"، لافتاً إلى وجود "فرصة سانحة للمنتخب لكسب بطاقة التأهل الثالثة لكأس العالم، شرط أن يحققوا الفوز في المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال".

وكان مدرب منتخب العراقي الحالي زيليكو بيتروفيتش، قد أعلن تمسكه بخدمـات مدرب اللياقة البدنيـة المونتينغري فلاديمير كرونيتش ورفض رفضاً قاطعاً قرار الاتحاد باعفائه من المنصب.