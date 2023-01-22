خبير كروي يحذر من تكرار "نشوة الفوز" بكأس آسيا ويدعو لإعداد منتخب للمونديال

شفق نيوز/ دعا الخبير الكروي ومدير الاكاديمية الكروية داود العزاوي، يوم الاحد، القائمين على الكرة العراقية ولاعبي المنتخب إلى ألّا يلههم لقب كأس خليجي 25 عن التخطيط والبناء، محذراً من تكرار "نشوة الفوز" بكأس آسيا في العام 2007.

وطلب العزاوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من القائمين على الكرة العراقية "البدء في بناء منتخب وطني جديد مؤسس من لاعبين شباب يمتلكون الموهبة والإمكانية الفنية والمهارية لتمثيل المنتخب الوطني في المونديال المقبل بعد إعدادهم بشكل جيد".

وأضاف العزاوي وهو الخبير الكروي العراقي المعروف والذي تخرج من بين يديه اغلب رموز الكرة العراقية، ان "التدرج الصحيح هو الأساس في بناء جيل صحيح يكون جاهزا لتمثيل منتخب العراق في كأس العالم عام 2026 "، مشددا على "ضرورة البدء من الآن في تشخيص اللاعبين الموهوبين لتهيئتهم بشكل مثالي بعد سقف زمني لتمثيل منتخب العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل".

ودعا العزاوي، اصحاب الشأن الكروي والقائمين على المنتخب ان "يبدأوا من الآن بالتخطيط المدروس لتشكيل منتخب قوي"، مشدداً على "عدم التأخير والمماطلة في ذلك ولاسيما ان الوقت يداهمنا".

واكد على "ضرورة عدم الانشغال بالإنجاز الخليجي الذي يجب ان نفكر بعده بكيفية الاستعداد والاعداد لكأس العالم المقبل".

واسترجع العزاوي الذاكرة لإنجاز بطولة اسيا 2007 ، موضحا أن "اللاعبين والقائمين على الكرة العراقية بقوا يعيشون نشوة الفوز ولم يفكروا في بناء جيل جديد حتى كان الإخفاق مصير منتخبنا في بطولات تلت انجاز آسيا ولم نحقق أية نتيجة إيجابية بعد أن بقينا نعتمد على نفس الجيل سنوات عديدة".