خبير كروي: على الهيئة التطبيعية مناقشة التقريرين المالي والاداري قبل الانتخابات

شفق نيوز/ دعا الخبير الكروي احمد عباس، يوم الاحد، الهيئة التطبيعية الى عرض ومناقشة التقريرين المالي والاداري قبل إجراء انتخابات اتحاد الكرة، لافتاً إلى أن عدم القيام بذلك يعد خرقاً للقانون.

وقال عباس، وهو (امين السر السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم العراقي)، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة التطبيعية سينتهي عملها بعد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيجري خلالها انتخابات اتحاد كرة القدم في 14 من شهر ايلول المقبل".

وأضاف أن "على الهيئة التطبيعية عرض جميع القضايا المالية من تعاقدات والتزامات ومصروفات على الهيئة العامة للمصادقة عليها وتحصل الهيئة على ما يشبه براءة الذمة وبعكسه فيعد ذلك خرقاً للنظام الاساسي، وكذلك الحال بالنسبة للتقرير الاداري".

وتابع عباس "وحتى لا يقال ان التطبيعية هيئة مؤقتة وليس من واجبها عرض التقريرين اعلاه فأقول إن الاتحاد كان قد شكّل لجنة مؤقتة برئاسة حسين سعيد بعد عام 2003 ولكن عند اقامة انتخابات الاتحاد في حزيران 2004 في نادي الصيد تمت مناقشة التقريرين الاداري والمالي قبل الاقتراع".

وأشار إلى أن "الفقرة 9 من المادة 30، والفقرة الفرعية ط من الفقرة 2 من المادة 32، من النظام الاساسي للاتحاد لعام 2021، حسمت هذا الموضوع والذي لا يقبل التأويل أو الاجتهاد".

ولفت الى انه "قد يقال بأن مناقشة التقريرين الاداري والمالي قد يستغرق وقتاً طويلاً في اليوم المخصص لإجراء المؤتمر الانتخابي ولأجل معالجة هذه النقطة يمكن للهيئة التطبيعية ان تخصص اليوم الذي يسبق الانتخابات وهو يوم 13 من ايلول المقبل لمناقشة التقريرين اعلاه".