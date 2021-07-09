خبير كروي: أعظم مدرب بالعالم لن يفعل شيئاً للمنتخب العراقي

شفق نيوز / رأى الخبير الكروي، وأمين سر اتحاد الكرة السابق، أحمد عباس، يوم الجمعة، إبعاد المدرب السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش، في هذا التوقيت، "خطأ كبيراً" وقعت به الهيئة التطبيعية.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، إن "أعظم مدربي العالم من الأجانب لا يمكن أن يحققوا شيئاً في هذه المدة القصيرة، ولهذا فإن القرار المتسرع لاعفاء المدرب الأجنبي بحجة عدم وجود سيولة نقدية غير صحيح".

وأضاف أن "من اتخذ القرار يجب عليه أن يتحمل مسؤولية عدم تأهلنا إن حصل، كائن من كان سواء الوزير عدنان درجال، أو التطبيعية، فعليه أن يتحمل نتائج ذلك".

وأشار عباس، إلى "هناك ملاحظات كثيرة من قبل الخبراء على طريقة تدريب كاتانيتش والمستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب، ولكن السؤال لماذا مددت التطبيعية له اذاً وهي تعلم انه غير مقنع لقيادة الفريق العراقي".

وختم الخبير الكروي، حديثه بالقول إن "تصريح شامل كامل نائب رئيس التطبيعية أمس بإحتمالية تكليف كادر تدريبي عراقي لقيادة المنتخب، قرار صائب في حال اتخذ في هذه الظروف الحرجة، مع أنه جاء متأخراً، مع علمي بأن صاحب القرار عازم ومصر للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الأسود في الفترة المقبلة".

وكان مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، قد أعلن الأحد الماضي، فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية، لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من ستة أشهر.