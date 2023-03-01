خبير قانوني ينبه العراق من عقوبة "الفيفا" حول لقاء روسيا ويقترح ارسال استفسار

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، موافقته على لقاء المنتخب العراقي بنظيره الروسي في مباراة ودية الشهر الجاري، ما أثار تساؤلات ومخاوف في الوقت نفسه من التأثير السلبي لهذه المباراة على الكرة العراقية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الرياضة الروسية.

وسيلتقي المنتخب العراقي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بالمنتخب الروسي، ضمن استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، وتأتي المباراة مع الروس لأسباب فنية بالنظر لارتفاع مستوى الأخير خصوصا انه يحتل الترتيب 36 دوليا بموجب معيار "فيفا" المعروف.

وفيما إذا كان العراق سيتعرض لعقوبات جراء إقامة هذه المباراة، يوضح الخبير القانوني بالشأن الرياضي المحامي، وليد محمد الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، "من الناحية العملية ربما سيتخذ الفيفا إجراءات تحت شتى الذرائع لمعاقبة العراق بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولن يعجز في إيجاد الوسيلة".

وأضاف "ما حصل لروسيا رياضياً مثالاً على الانحراف والانحياز السياسي مما شكل خرقاً فاضحاً للميثاق الأولمبي وللوائح الأولمبية، ما يجعلنا نشك حتى بإمكانية الانصاف -ان تمت معاقبة العراق مستقبلا- من قبل محكمة التحكيم الرياضية CAS في لوزان لانها إزاء الوضع الذي مر بنا، لا تختلف كثيرا في توجهاتها وتوجهات من يمثلها".

واقترح الشبيبي "لكي تكون مصلحة العراق هي العليا ولكي لا يُحرم العراق من اللعب على ارضه، يوجه الاتحاد العراقي استفساراً للاتحاد الدولي لكرة القدم عن إمكانية اجراء لقاء ودي مع المنتخب الروسي، فإن وافق الفيفا كان العراق بمأمن من أي تبعات وان رفض الطلب نبحث عن منتخب عالمي آخر لا يقل شأنا ومستوى عن المنتخب الروسي".