خبير قانوني: من حق العراق مطالبة كوستاريكا بتعويضات لاخلالها بعقد المباراة الودية

شفق نيوز/ عد الخبير القانوني المتخصص بالرياضة العراقية والدولية وليد الشبيبي، اليوم الخميس، أن من حق العراق طلب تعويض من الجانب الكوستاريكي في حال عدم امتثاله لعقد إقامة المباراة الودية بينهما، مشيرا في ذات الوقت الى عدم احقية الاتحاد باستثناء الفريق الزائر من تأشيرات الدخول الرسمية.

وقال الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، "اننا لم نقف على الاتفاق المبرم بين الطرفين أي (العراق وكوستاريكا)، وسنفترض أن الجانب الكوستاريكي قد خرق الاتفاق المبرم بينهما مما كلف العراق مبالغ الاتفاق و استحقاقه للتعويض".

ووفقا لهذه الفرضية، أوضح الشبيبي"من حق العراق ممثلا بالاتحاد العراقي لكرة القدم التوجه الى محكمة الفيفا التي باشرت أعمالها في الأول من تشرين الاول/ اكتوبر عام 2021 وتحديدا أمام (غرفة تسوية المنازعات) المعروفة اختصارا بـ(DRC) وفق المادة 9 من القواعد الإجرائية التي تحكم محكمة كرة القدم في الفقرة (1) البند (أ) تحديدا ، والمطالبة باسترجاع كل المبالغ التي انفقها الجانب العراقي مع المطالبة بالتعويض".

وأضاف الخبير القانوني "اذا ثبت ان هناك تجاوزا اعلاميا من الطرف الكوستاريكي والتجاوز او التطاول على العراق وتشويه الحقائق عند زيارته فهذه ايضا تعتبر وثائق دامغة لتعزيز موقف العراق كون الجانب الكوستاريكي لم يخرق العقد المبرم بينه وبين العراق فقط، بل زور الحقائق وتطاول وتجاوز حدوده من إطار مباراة كرة القدم الى ماهو ابعد واعمق ولا يليق بالأخلاقيات الرياضية".

وتابع الشبيبي "وهذا ايضا يقع طائلة مدونة الأخلاقيات الاولمبية ومدونة الأخلاقيات الخاصة بالفيفا فضلا عن التمييز العنصري".

وتابع الخبير الشبيبي أنه "اذا ثبت بان الاتفاق المبرم بيننا وبينهم قد تعهد فيه الجانب العراقي بعدم ختم جوازات او اصدار فيزا للجانب الكوستاريكي، عندها يكون الطرف العراقي قد تجاوز حدوده ومنح حقا لا يملكه لأنه اختصاص السلطات التنفيذية بالعراق بموجب قوانينه النافذة المتعلقة بسيادة البلد وأمنه الوطني ولا يحق التجاوز عليه"، مبينا أن أي دولة لا ترضى على شرط كهذا لأنه يتعلق بسيادة البلد".

واعتذرت كوستاريكا عن اللعب وديا مع المنتخب العراقي في محافظة البصرة بعد جدل وازمة حول استثنائهم من تأشيرات الدخول، فيما أبدت وزارة الداخلية العراقية استغرابها من تصرف البعثة الزائرة ورفضها اللعب بالعراق حتى مع توفير طائرة خاصة لنقلهم.