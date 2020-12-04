خبير قانوني: رعد حمودي لا يمكنه رئاسة اللجنة الاولمبية مجدداً

شفق نيوز/ كشف المحامي المختص بالنزاعات الرياضية، الدكتور نزار أحمد، يوم الجمعة، عدم إجازة القانون لا يسمح لرعد حمودي برئاسة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية، مجدداً.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب المادة ٣٣ الفقرة ١ من النظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية، لا يحق لرعد حمودي الترشيح لانتخابات اللجنة الاولمبية في الدورة المقبلة.

وبين ان هذا النص العام يجيز انتخاب الرئيس لثلاث دورات متفرقة او متتالية، ورعد حمودي تم انتخابه لثلاث دورات: عام ٢٠٠٩، و٢٠١٤، و٢٠١٩، وبذلك لا يمكنه الترشح لدورة رابعة.

ويوم أمس الخميس، أصدرت محكمة النزاعات الرياضية، حكماً يقضي بتثبيت رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وابطال نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه على المنصب سرمد عبد الإله.

وأشاد رعد حمودي، بقرار المحكمة، وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار المحكمة الموقرة جاء متناغماً، ومتفهماً، للإرادة الأولمبية الدولية بما يسمح للحركة الأولمبية العراقية بالاستمرار والتواصل مع محيطيها القاري والدولي".

وبين أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصويب المشهد الأولمبي بما يتلائم مع قرار القضاء العراقي وقانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 ووصايا اللجنة الأولمبية الدولية ومكتبها التنفيذي برسالتيهما الأخيرتين في 20 و25 من تشرين الثاني الماضي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد سلام عواد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، "اجتماعا مهماً" سيعقد لجمع سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب من قبل الجمعية العمومية والكابتن رعد حمودي.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع سيكون تحت رعاية كتلة سائرون والذي دعا له رئيس تحالف سائرون في مجلس النواب نبيل الطرفي، وبتواجد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

واضاف ان الاجتماع سيكون بحضور "وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي".

وبين عواد أن عقد الاجتماع "من أجل الخروج من هذه الازمة التي وضعها المعترضين على انتخابات الاولمبية ورسم خارطة طريق جديدة تعضد العمل بالقوانين العراقية ومنحها الاولوية في جميع الظروف".