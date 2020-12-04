سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

خبير قانوني: رعد حمودي لا يمكنه رئاسة اللجنة الاولمبية مجدداً

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-04T10:30:53+0000
خبير قانوني: رعد حمودي لا يمكنه رئاسة اللجنة الاولمبية مجدداً

شفق نيوز/ كشف المحامي المختص بالنزاعات الرياضية، الدكتور نزار أحمد، يوم الجمعة، عدم إجازة القانون لا يسمح لرعد حمودي برئاسة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية، مجدداً.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب المادة ٣٣ الفقرة ١ من النظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية، لا يحق لرعد حمودي الترشيح لانتخابات اللجنة الاولمبية في الدورة المقبلة.

وبين ان هذا النص العام يجيز انتخاب الرئيس لثلاث دورات متفرقة او متتالية، ورعد حمودي تم انتخابه لثلاث دورات: عام ٢٠٠٩، و٢٠١٤، و٢٠١٩، وبذلك لا يمكنه الترشح لدورة رابعة.

ويوم أمس الخميس، أصدرت محكمة النزاعات الرياضية، حكماً يقضي بتثبيت رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وابطال نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه على المنصب سرمد عبد الإله.

وأشاد رعد حمودي، بقرار المحكمة، وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرار المحكمة الموقرة جاء متناغماً، ومتفهماً، للإرادة الأولمبية الدولية بما يسمح للحركة الأولمبية العراقية بالاستمرار والتواصل مع محيطيها القاري والدولي".

وبين أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تصويب المشهد الأولمبي بما يتلائم مع قرار القضاء العراقي وقانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 ووصايا اللجنة الأولمبية الدولية ومكتبها التنفيذي برسالتيهما الأخيرتين في 20 و25 من تشرين الثاني الماضي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد سلام عواد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، "اجتماعا مهماً" سيعقد لجمع سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب من قبل الجمعية العمومية والكابتن رعد حمودي.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع سيكون تحت رعاية كتلة سائرون والذي دعا له رئيس تحالف سائرون في مجلس النواب نبيل الطرفي، وبتواجد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

واضاف ان الاجتماع سيكون بحضور "وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي".

وبين عواد أن عقد الاجتماع "من أجل الخروج من هذه الازمة التي وضعها المعترضين على انتخابات الاولمبية ورسم خارطة طريق جديدة تعضد العمل بالقوانين العراقية ومنحها الاولوية في جميع الظروف".

 

 

related

حمودي يشدد على "تصحيح المسار" ويؤكد احترامه للقضاء العراقي

Date: 2020-12-02 12:27:13
حمودي يشدد على "تصحيح المسار" ويؤكد احترامه للقضاء العراقي

رعد حمودي لشفق نيوز: سأعود لرئاسة اللجنة الأولمبية العراقية الأحد المقبل

Date: 2020-11-26 08:38:01
رعد حمودي لشفق نيوز: سأعود لرئاسة اللجنة الأولمبية العراقية الأحد المقبل

حمودي: الأولمبية الدولية أكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الاولمبي

Date: 2020-11-28 15:20:36
حمودي: الأولمبية الدولية أكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وضرورة تصحيح المشهد الاولمبي

رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

Date: 2020-11-14 15:55:59
رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

شجار وتدافع في باب الاولمبية.. الحراس يمنعون سرمد عبد الاله من الدخول (فيديو)

Date: 2020-11-29 10:33:58
شجار وتدافع في باب الاولمبية.. الحراس يمنعون سرمد عبد الاله من الدخول (فيديو)

حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-29 14:50:46
حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

Date: 2020-11-23 09:00:38
عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية