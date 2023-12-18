خبير قانوني دولي: لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته مباشرة أمام محكمة كاس

شفق نيوز/ أكد خبير قانوني دولي، يوم الإثنين، أنه لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته من رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية مباشرة أمام محكمة كاس.

وقال عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن الكويتي طلال الفهد رصد مبلغ 300 الى 400 ألف دولار لشكوى رعد حمودي ضد الجمعية العمومية للأولمبية العراقية في محكمة كاس، وكذلك شكوى ضد المجلس الاولمبي الاسيوي عبر محامي سوري يدعى موفق جمال.

من جانبه قال الخبير القانوني الدولي بالشأن الرياضي المحامي نزار احمد لوكالة شفق نيوز، "أود أن أوضح للشارع الرياضي الذي يترقب ما يحدث حاليا في الساحة الرياضية أنه لا يجوز لرعد حمودي الطعن بإجراءات إقالته مباشرة أمام محكمة كاس قبل استنفاذه لطرق الطعن الداخلية وتحديدا الطعن أمام مركز التسوية والتحكيم وفقا لقواعد وإجراءات محكمة كاس والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العراقية".

وعن المبلغ الذي رصده الكويتي طلال الفهد، اوضح أحمد أنه "في جميع الأحوال فإن تكاليف التظلم أمام محكمة كاس لاتكلف هكذا مبلغ ضخم حيث في حالة اختيار محكم منفرد فان رسوم وأجور المحكمة لا تتجاوز 25-30 الف دولار وفي حال اختيار هيئة تحكيم مكونة من 3 محكمين فان الأجور تتراوح ما بين 40-60 الف دولار".

يذكر أن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية المقال من الجمعية العمومية لم يتقبل موضوع ابعاده ولجأ لشكوى دولية بهدف العودة لرئاسة اللجنة الاولمبية رغم مباركة الاتحاد الدولي لرئيس الاولمبية وكالة عقيل مفتن .