خبير قانوني: الظلم وقع على سرمد عبد الاله وكل اعتراض بعد نتائج انتخابات الاولمبية لا قيمة له

شفق نيوز/ اكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الأحد، بأن "الحق" قانوناً مع سرمد عبد الاله في انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، مبينا ان ظلماً واضحاً وقع على سرمد في الاجراءات الاخيرة.

وقال حرب لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحق مع سرمد لأن كل اعتراض لم يثبت بعد انتهاء الانتخابات لا قيمة له لأنه يكون حق عام"، موضحا أن "الاعتراض كان يفترض أن يكون خلال الانتخابات من قبل المعترضين وليس بعدها".

واشار الى ان "الاعتراض خلال الإجراءات الانتخابية تكون اما شفهية او تحريرية توضع امام القضاة واللجنة المشرفة على الانتخابات".

وتابع أن "كل اعتراض وحسب دستور القانون بعد الانتخابات وإعلان النتائج لا قيمة قانونية له".

وخلص حرب إلى القول بأن "كتاب الاولمبية الدولية ليس قاطعا، لأنه لم يطبق من خلاله اللوائح والمقتضيات المتبعة دولياً".