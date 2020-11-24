خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

شفق نيوز/ رأى خبير قانوني، أن اللجنة التحضيرية لانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، قد أخطأت باستقدام قضاة للإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي.

وقال الخبير القانوني طارق الشرع في تفسير ورد لوكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء؛ إن الخطأ الذي حصل في انتخابات اللجنة الاولمبية كان منذ البداية بانتداب قضاة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف الشرع؛ أن هذا لا يعني ان هناك تقصير من القضاة، إنما القضاة وطبيعة عملهم في المحاكم يلزمهم باتباع النص والوقوف عليه دون التوسع والاجتهاد، باعتبار أن النص القانوني المحلي حاكم.

وبين أن القاضي غير المختص بالشأن الرياضي او أي قانوني غير مختص بالشان الرياضي سيكون من الصعوبة بمكان فهم الفرق بين القوانين المحلية والقوانين الدولية من لوائح وانظمة وميثاق أولمبي وقرارات اسيوية ودولية.

وتابع الشرع؛ أن القاضي المنتدب كمشرف على الانتخابات مهما كان فقيها، لا يستطيع غير أن يطبق نصوص قانون ٢٩ لسنة ٢٠١٩ والنظام الأساسي المقر، ولا يراعي البعد الدولي، والدليل ما حصل بانتخابات السيد حمودي حيث انتدب ٧ من خيرة القضاة العراقيين وهم حقا فقهاء في القانون العراقي ولكن للاسف لم تنجح المهمة.

وباشر سرمد عبد الاله بمهمته يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، على الرغم من رفضت اللجنة الأولمبية الدولية لنتائج الإنتخابات.

وفي وقت سابق استهجن الرئيس السابق للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، الإثنين، مباشرة سرمد عبد الاله بمهامه بعد فوزه في الانتخابات التي لم تحظ باعتراف الاولمبية الدولية، وأثارت جدلاً واسعاً.

وأرسلت الأولمبية الدولية رسالة مطولة وجهتها الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عزت فيها سبب إلغائها نتائج الانتخابات إلى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.