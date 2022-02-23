خبير آسيوي: اتوقع إقامة مباراة العراق والامارات ببغداد والجانب الأمني يعيق رفع الحظر الكروي الشامل

شفق نيوز / توقع الخبير الفني في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم شامل كامل، اليوم الأربعاء، ان يوافق الاتحاد الدولي للعبة على إقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في بغداد، وفيما بيّن أن العائق الوحيد لرفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية هو الجانب الأمني فقط، أكد ان العراق يمتلك افضل الملاعب وبامكانه استضافة البطولات الرسمية.

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز إن "الخطوات التي سلكها وزير الشباب والرياضة ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال كانت ايجابية جدا في تحقيق الهدف لرفع الحظر عن ملاعبنا".

وأضاف كامل "من خلال سنوات عملي الطويلة في الاتحاد الاسيوي واتصالاتي المتواصلة المباشرة بالاتحاد الدولي ومن خلال رؤيتي وخبرتي الطويلة ، اتوقع ان يوافق الاتحاد الدولي على اجراء المباراة المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم بين منتخبنا الوطني ونظيره الاماراتي في بغداد".

واكد الخبير الفني الاسيوي ان "العائق الوحيد الذي يقف في طريق رفع الحظر عن ملاعبنا هو الجانب الامني فقط"، مبينا ان "العراق يمتلك افضل الملاعب التي بامكانها احتضان ارقى المباريات والبطولات الرسمية والودية".

وبين كامل ان "الجانب الامني حاليا في العراق يمر بوضع جيد وهذا ما تبين للاتحاد الدولي من خلال متابعاته واستضافة العراق لمباراة دولية ودية امام اوغندا والمباراة الختامية لبطولة غرب اسيا للشباب وكذلك ما سبقها من مباريات دولية ودية ورسمية في البصرة حيث لم تحدث اي خروقات امنية وهذا خير دليل على ان الجانب الامني يمر بافضل حالاته في بلدنا".

واشار كامل الى ان "الاتحاد الدولي سبق وان وافق على رفع الحظر عن ثلاث ملاعب وهي البصرة وكربلاء واربيل وفي طريقه لرفع الحظر عن ملاعب العراق كافة".