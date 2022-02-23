سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خبير آسيوي: اتوقع إقامة مباراة العراق والامارات ببغداد والجانب الأمني يعيق رفع الحظر الكروي الشامل

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T09:21:47+0000
خبير آسيوي: اتوقع إقامة مباراة العراق والامارات ببغداد والجانب الأمني يعيق رفع الحظر الكروي الشامل

شفق نيوز / توقع الخبير الفني في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم شامل كامل، اليوم الأربعاء، ان يوافق الاتحاد الدولي للعبة على إقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في بغداد، وفيما بيّن أن العائق الوحيد لرفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية هو الجانب الأمني فقط، أكد ان العراق يمتلك افضل الملاعب وبامكانه استضافة البطولات الرسمية.

وقال شامل كامل لوكالة شفق نيوز إن "الخطوات التي سلكها وزير الشباب والرياضة ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال كانت ايجابية جدا في تحقيق الهدف لرفع الحظر عن ملاعبنا".

وأضاف كامل "من خلال سنوات عملي الطويلة في الاتحاد الاسيوي واتصالاتي المتواصلة المباشرة بالاتحاد الدولي ومن خلال رؤيتي وخبرتي الطويلة ، اتوقع ان يوافق الاتحاد الدولي على اجراء المباراة المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم بين منتخبنا الوطني ونظيره الاماراتي في بغداد".

واكد الخبير الفني الاسيوي ان "العائق الوحيد الذي يقف في طريق رفع الحظر عن ملاعبنا هو الجانب الامني فقط"، مبينا ان "العراق يمتلك افضل الملاعب التي بامكانها احتضان ارقى المباريات والبطولات الرسمية والودية".

وبين كامل ان "الجانب الامني حاليا في العراق يمر بوضع جيد وهذا ما تبين للاتحاد الدولي من خلال متابعاته واستضافة العراق لمباراة دولية ودية امام اوغندا والمباراة الختامية لبطولة غرب اسيا للشباب وكذلك ما سبقها من مباريات دولية ودية ورسمية في البصرة حيث لم تحدث اي خروقات امنية وهذا خير دليل على ان الجانب الامني يمر بافضل حالاته في بلدنا".

واشار كامل الى ان "الاتحاد الدولي سبق وان وافق على رفع الحظر عن ثلاث ملاعب وهي البصرة وكربلاء واربيل وفي طريقه لرفع الحظر عن ملاعب العراق كافة".

related

الإمارات ترفض طلباً عراقياً للعب في البصرة أو بغداد

Date: 2022-01-31 19:08:23
الإمارات ترفض طلباً عراقياً للعب في البصرة أو بغداد

الاتحاد العراقي يكشف عن موافقات مبدئية لرفع الحظر: مباراة اوغندا بوابة مهمة

Date: 2022-01-19 19:41:36
الاتحاد العراقي يكشف عن موافقات مبدئية لرفع الحظر: مباراة اوغندا بوابة مهمة

يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

Date: 2021-10-25 08:10:15
يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

سوكوب يسمي مساعديه في قيادة الأولمبي العراقي

Date: 2021-07-25 16:32:21
سوكوب يسمي مساعديه في قيادة الأولمبي العراقي

المنتخب العراقي يكتسح "أغري سبور التركي" بنصف دزينة ودياً

Date: 2021-08-21 16:12:55
المنتخب العراقي يكتسح "أغري سبور التركي" بنصف دزينة ودياً

مدرب ولاعبو العراق يعلقون على تعادل طاجكستان السلبي

Date: 2021-05-24 19:19:32
مدرب ولاعبو العراق يعلقون على تعادل طاجكستان السلبي

الإعلان عن موعد وملعب مباراة العراق وقطر ضمن بطولة كأس العرب

Date: 2021-12-05 10:12:06
الإعلان عن موعد وملعب مباراة العراق وقطر ضمن بطولة كأس العرب

صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية الأخيرة قبل ودّيتي الأردن واوزبكستان

Date: 2020-11-08 17:50:48
صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية الأخيرة قبل ودّيتي الأردن واوزبكستان