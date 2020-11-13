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خبير رياضي يرجح إبعاد مرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بسبب قيود جنائية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-13T09:13:58+0000
خبير رياضي يرجح إبعاد مرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بسبب قيود جنائية

شفق نيوز/ رجح خبير في شؤون الاتحادات الرياضية، يوم الجمعة، حدوث "مفاجآت" في انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي، تؤدي إلى إبعاد عدد من الأسماء المرشحة من خوض الانتخابات.

وقال باسم جمال الخبير في شؤون الاتحادات الرياضية لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهيئة المشرفة العامة على المكتب التنفيذي ربما تكشف بعض الخروقات والاشكالات لبعض الأسماء المرشحة وابعادهم من انتخابات المكتب التنفيذي المقررة يوم غد السبت".

وأضاف جمال؛ أن "الهيئة المشرفة على الانتخابات على معرفة تامة بأسماء المرشحين للمناصب الاولمبية ولديها معرفة وقناعة تامة بما يحدث، لاسيما وأن اختيار اللجنة جاء عن طريق مجلس القضاء الأعلى".

وبين انه "ربما ستحدث اشكالات في الاسماء المرشحة وكشف القيود الجنائية لبعض الاشخاص الذين حكم عليهم وتم تبرئتهم واظهار شهادات غير حقيقية تم تزويرها".

ولفت إلى أن "العفو عن المدانين ربما يلغي القيد الجنائي للمشمول بالعفو، والدليل أنه لم يتم الاعتراض أو الطعن على بعض الأسماء المرشحة المشكوك بأمرها".

وأوضح جمال، أن "قانون الاولمبية والاتحادات الدولية لم يتطرق ولم يضع ضمن تعليماته الموجهة لاتحادات الدول للجرائم ولا الشهادات الدراسية، وأن ما حدث هو اجتهاد داخلي".

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