خبير دولي بالقانون الرياضي يؤشر تداعيات "مضرة" بعدم مشاركة الشرطة في أبطال آسيا

شفق نيوز/ وضّح الخبير القانوني الدولي بالشأن الرياضي نزار احمد، يوم الأحد، تداعيات قرار ادارة نادي الشرطة باعتذارها عن المشاركة في دوري أبطال أندية آسيا لكرة القدم، وعدّه قراراً "خاطئاً يضر" بمصلحة النادي والكرة العراقية.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي يدفع مبلغاً مجزياً من المال عن كل مباراة يخوضها النادي، فضلاً عن تحمله نفقات السفر والإقامة للأندية المشاركة".

واضاف ان "واردات تذاكر المباريات تكون من نصيب النادي"، موضحاً أن "النادي الذي يشارك بدوري المجموعات يحصل على ايرادات لا تقل عن مليون دولار جراء مشاركته".

وتابع أحمد القول ان "مشاركة اندية الدول تحددها النتائج في مسابقات الاتحاد الآسيوي خلال السنوات الخمس الماضية ، لذلك حتى اذا لا يترشح النادي لدور الـ16 فتحقيق أي فوز في دوري المجموعات يساهم بزيادة نقاط الاندية العراقية وتحسين ترتيبها في مسابقات الاتحاد الآسيوي".

وكانت ادارة نادي الشرطة اتخذت قراراً نهائياً امس السبت بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة لأسباب مالية.