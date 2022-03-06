خبير بالقانون الرياضي الدولي يكشف مفاجأة بشأن الحظر الكروي في العراق

شفق نيوز/ كشف المحامي الدولي المتخصص بالقانون الرياضي الدولي، نزار أحمد، يوم الأحد، تفاصيل جديدة تتعلق بموضوع رفع الحظر عن المباريات الرسمية في العراق.

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قد أعلن الأحد الماضي، صدور قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأوضح أحمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "خلال اجتماع مجلس (فيفا) في بوغوتا- كولومبيا يوم 16 آذار 2018، قرر رفع الحظر عن إقامة المباريات الرسمية بالعراق، شريطة موافقة الجهة المنظمة للمسابقة اعتمادا على تقييمها للوضع الأمني".

ولفت إلى أن "إقامة المباريات الرسمية في العراق مشروط بموافقة الجهة المنظمة اعتماداً على تقييمها للوضع الأمني، أو بمعنى آخر لكل مسابقة تقوم الجهة الأمنية بتقييم الوضع الأمني، وتقرر إن كان الوضع بوقت المسابقة يسمح للعراق باستضافة المباريات أم لا".

وتابع أحمد "لذلك فيفا لم يفرض أي حظر جديد ولم يرفعه مؤخراً"، مبيناً أن "عدم استضافة العراق لمباريات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم كان بسبب تأخر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالطلب من فيفا تقييم الوضع الأمني ومعرفة إن كان وقت إقامة التصفيات يسمح بإقامتها في العراق".

وأكد أن "موافقة فيفا بإقامة مباراة العراق والإمارات في بغداد، لا يعني أن الحظر رفع كلياً لأن هذه الموافقة جاءت بعد تقييم الوضع الأمني الحالي، وعليه في أي مسابقة مستقبلية ينظمها فيفا وتخضع لسلطته يجب الطلب مسبقاً من فيفا بتقييم الوضع الأمني إن كان يسمح لنا باستضافة المباريات أم لا، أو بمعنى آخر مازال موضوع استضافة المباريات الرسمية في العراق مشروطاً بموافقة الجهة المنظمة اعتماداً على تقييمها للوضع الأمني".